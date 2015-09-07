После обращения ОНФ к местным властям в Находке начали ремонтировать "убитые дороги"

Активисты ОНФ в Приморском крае добились от властей Находки принятия решения о ремонте дорог в городе. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ОНФ, в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» активисты "Народного фронта" установили, что жители ряда улиц Находки испытывают неудобства из-за отдельных автомобильных дорог, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. В частности, жители города с большим трудом могут пользоваться участками улиц Павлова, Горького, Цветочной и Фруктовой. Дорожное покрытие указанных улиц сильно повреждено, также есть повреждения в районе тротуаров и бордюров, что создает проблемы не только водителям, но и пешеходам.

Эксперты ОНФ нанесли проблемные участки на интерактивную карту dorogi-onf.ru и подготовили обращение в администрацию Находкинского городского округа. В настоящее время муниципальные власти начали работу по восстановлению дорог. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ, сейчас ведутся работы по устройству ливневой канализации открытого типа из сборных железобетонных лотков вдоль проезда, установке бортовых камней с последующим устройством асфальтобетонного покрытия по улицам Горького и Цветочной. По заверениям властей, в течение ближайших двух месяцев все поврежденные участки улиц будут восстановлены до нормативного состояния.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]