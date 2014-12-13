На аэропортовской трассе грузовик врезался в машину дорожных рабочих
Жесткое ДТП произошло на повороте к аэропорту.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_vl, грузовик въехал в машину дорожников. По предварительной информации, никто не пострадал.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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