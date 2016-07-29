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Энергетики проведут День потребителя во Владивостоке

Энергетики проведут День потребителя во Владивостоке

Фото: "Приморская газета"

Энергетики проведут День потребителя для своих абонентов во Владивостоке. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу филиала «Приморская генерация» АО «ДГК», жители Владивостока смогут получить ответы на все свои вопросы в Центре обслуживания потребителей по адресу Океанский проспект, 101а (остановка транспорта «Первая речка») в субботу, 16 сентября, с 10.00 до 13.00.

Абоненты смогут получить консультацию по вопросам начисления платы за тепло и горячую воду, произвести перерасчет, сообщить об изменении собственника квартиры, площади жилого помещения и количества прописанных человек. Помимо этого, можно будет получить справку об отсутствии задолженности.

Абонентам, накопившим задолженность за отопление и горячую воду, расскажут о процедуре реструктуризации. Заключить соглашение о поэтапном гашении долга можно будет сразу на месте, предъявив паспорт и документ, подтверждающий право собственности на жилье, или договор социального найма, если речь идет о неприватизированных квартирах.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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