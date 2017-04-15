СпортТур стартует в Приморье
Осенний сезон молодежного слета здорового образа жизни «СпортТур» стартует в Приморском крае. Мероприятие представляет собой серию мастер-классов по сезонным видам спорта и направлениям: street workout, hip-hop, dance hall, slack-line, BMX.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, попробовать себя в каждом виде спорта в этом сезоне смогут жители Тернейского, Хасанского, Черниговского, Анучинского, Чугуевского, Ольгинского, Лазовского и Шкотовского районов, а также городов: Дальнегорск, Спасск-Дальний и Партизанск.
Программа мероприятий включит не только работу самих площадок, но и лекции, а также игру «Двигай спорт».
Вход на мероприятия свободный.
График выездов:
1. Тернейский муниципальный район: 16.09.2017 год, п. Терней, ул. Партизанская, 70.
2. Дальнегорский городской округ: 17.09.2017 год, МБУ ДК Химиков, ул. Первомайская, 15.
3. Ханкайский муниципальный район: 23.09.2017 год.
4. Городской округ Спасск-Дальний: 24.09.2017 год.
5. Черниговский муниципальный район: 30.09.2017 год, с. Черниговка, ул. Буденного, 28. МБУ ДОД ДЮСШ.
6. Анучинский муниципальный район: 01.10.2017 год.
7. Чугуевский муниципальный район, 07.10.2017 год, с. Чугуевка, ул.50 лет Октября,191.
8. Ольгинский муниципальный район: 08.10.2017 год.
9. Лазовский муниципальный район: 04.11.2017 год.
10. Партизанский городской округ: 05.11.2017 год.
11. Шкотовский муниципальный район: 11.11.2017 год.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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