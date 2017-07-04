Трое несовершеннолетних детей пострадали в ДТП на трассе в Приморье

Столкновение двух автомобилей произошло в районе 4 км автодороги «Хабаровск—Владивосток—Баневурово», сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

47-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» двигался со стороны Уссурийска в направлении села Баневурово. При прохождении 4 км автодороги «Хабаровск—Владивосток—Баневурово» водитель не справился с управлением и выехал встречную полосу и столкнулся с «Тойотой Гранд Хайс» под управлением 38-летнего мужчины.

В результате ДТП трое несовершеннолетних получили травмы. Трехлетний пассажир автомобиля «Гранд» в момент автоаварии находился на заднем сидении без специального детского удерживающего устройства. Врачи диагностировали у мальчика травмы головы и бедра. Мальчики-пассажиры «Корона Премио» 16 и 15 лет были пристегнуты штатными ремнями безопасности. В результате удара подростки получили ушибы головы и грудной клетки.

На момент происшествия стаж вождения водителя «Тойота Корона Премио» составил 13 лет, «Тойота Гранд Хайс» – 9 лет.

По факту ДТП полиция проводит проверку. С нарушившими правила перевозки несовершеннолетнего родителями-водителями «Тойота Гранд Хайс» сотрудники полиции провели профилактическую беседу и составили административный протокол по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (Нарушение требований к перевозке детей), предусматривающий штрафные санкции в размере 3 тысяч рублей. В обязательном порядке автоинспекторы проинформируют о факте ДТП инспекцию по делам несовершеннолетних.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]