Заденет ли тайфун «Талим» Приморье, станет известно в выходные
— Борис Викторович, что показывают последние расчеты траектории тайфуна «Талим» на основе сегодняшней информации?
— В пятницу утром тайфун находился в Восточно-Китайском море, севернее острова Тайвань и очень медленно смещался в северном направлении. В ближайшие сутки, понемногу ускоряясь, он направится на северо-восток к южным островам Японии. В воскресенье, 17 сентября, тайфун ожидается над южной частью острова Хонсю, к утру понедельника — вблизи Сангарского пролива, в ночь на вторник — над проливом Лаперуза, а во вторник днём — в Охотском море.
— Существует ли вероятность того, что тайфун выйдет на Приморский край?
— Сначала мы должны утвердиться в главном и ответить на следующий вопрос: не свернёт ли тайфун в сторону от ранее намеченного курса?
Должен сказать, что все последние расчёты и все математические модели, на удивление, дают практически одинаковый результат, а именно: центр тайфуна, предположительно, будет перемещаться строго в северо-восточном направлении, в Охотское море, не сворачивая в сторону Приморского края.
— Может ли тайфун задеть восточное побережье Приморья?
— Может, и счёт здесь уже идёт на какие-то доли градуса широты и долготы, совпадающими с величиной погрешности любой математической модели.
Иными словами, если центр тайфуна будет проходить строго над островом Хоккайдо, наш край задет почти не будет, если чуть-чуть мористей, с западной стороны острова, то восточное побережье Приморья может быть задето.
Логика официального прогноза — сильный дождь и штормовой ветер на побережье — будет исходить из последнего.
— Впереди ещё трое суток, за это время ситуация может измениться как-то кардинально?
— Пока тайфун не выйдет в Охотское море — расслабляться нельзя, сюрпризы могут ещё появиться. Информация о возможном выходе тайфуна на Приморье будет уточняться в субботу и воскресенье, 16–17 сентября.
— Спасибо!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
15.09.2017 Тайфун «Талим» может ударить по Приморью в ближайшие дни
-
14.09.2017 Борис Кубай: Тёплые дни в Приморье сохранятся как минимум до 22 сентября
-
12.09.2017 Борис Кубай: Тайфун «Талим» угрозы для Приморья представлять не будет
-
05.08.2017 Тайфун Нору на Приморский край не пойдет-маглипогода
-
19.09.2016 Сезон тайфунов в Приморье закончился
-
06.07.2014 На Приморье может выйти первый в этом сезоне тайфун
Добавить комментарий