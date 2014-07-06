Заденет ли тайфун «Талим» Приморье, станет известно в выходные

— Борис Викторович, что показывают последние расчеты траектории тайфуна «Талим» на основе сегодняшней информации?

— В пятницу утром тайфун находился в Восточно-Китайском море, севернее острова Тайвань и очень медленно смещался в северном направлении. В ближайшие сутки, понемногу ускоряясь, он направится на северо-восток к южным островам Японии. В воскресенье, 17 сентября, тайфун ожидается над южной частью острова Хонсю, к утру понедельника — вблизи Сангарского пролива, в ночь на вторник — над проливом Лаперуза, а во вторник днём — в Охотском море.

— Существует ли вероятность того, что тайфун выйдет на Приморский край?

— Сначала мы должны утвердиться в главном и ответить на следующий вопрос: не свернёт ли тайфун в сторону от ранее намеченного курса?

Должен сказать, что все последние расчёты и все математические модели, на удивление, дают практически одинаковый результат, а именно: центр тайфуна, предположительно, будет перемещаться строго в северо-восточном направлении, в Охотское море, не сворачивая в сторону Приморского края.

— Может ли тайфун задеть восточное побережье Приморья?

— Может, и счёт здесь уже идёт на какие-то доли градуса широты и долготы, совпадающими с величиной погрешности любой математической модели.

Иными словами, если центр тайфуна будет проходить строго над островом Хоккайдо, наш край задет почти не будет, если чуть-чуть мористей, с западной стороны острова, то восточное побережье Приморья может быть задето.

Логика официального прогноза — сильный дождь и штормовой ветер на побережье — будет исходить из последнего.

— Впереди ещё трое суток, за это время ситуация может измениться как-то кардинально?

— Пока тайфун не выйдет в Охотское море — расслабляться нельзя, сюрпризы могут ещё появиться. Информация о возможном выходе тайфуна на Приморье будет уточняться в субботу и воскресенье, 16–17 сентября.

— Спасибо!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]