Во Владивостоке пройдет репетиция флешмоба, посвященного Дню тигра

17 сентября в 18.00 на набережной Цесаревича во Владивостоке - репетиция флешмоба, посвященного Дню тигра.

24 сентябрв во Владивостоке отметят День тигра. Главным мероприятием праздника, по традиции, станет карнавальное шествие от Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43) по Океанскому проспекту до центральной площади Владивостока. Свое участие в шествии уже подтвердили более 30 организаций города. Также в программе праздника: презентация природоохранных организаций города; работа локальных площадок; аквагрим; фудкорт и торговля сувенирной продукцией; вечерний музыкальный концерт групп «Листья травы», Starcardigan, БИ-2.

А уже 23 сентября во Владивостоке пройдет детский праздник, посвященный годовщине открытия бронзовой композиции «Тигрята», марафон «Мосты Владивостока» и концерт на Приморской сцене Мариинского театра.

Кроме того, в День тигра 24 сентября состоится танцевальный флешмоб. Первая его репетиция пройдет 17 сентября на Набережной Цесаревича.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]