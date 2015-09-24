Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:03
  0

Во Владивостоке пройдет репетиция флешмоба, посвященного Дню тигра

Во Владивостоке пройдет репетиция флешмоба, посвященного Дню тигра

17 сентября в 18.00 на набережной Цесаревича во Владивостоке - репетиция флешмоба, посвященного Дню тигра.

24 сентябрв во Владивостоке отметят День тигра. Главным мероприятием праздника, по традиции, станет карнавальное шествие от Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43) по Океанскому проспекту до центральной площади Владивостока. Свое участие в шествии уже подтвердили более 30 организаций города. Также в программе праздника: презентация природоохранных организаций города; работа локальных площадок; аквагрим; фудкорт и торговля сувенирной продукцией; вечерний музыкальный концерт групп «Листья травы», Starcardigan, БИ-2.

А уже 23 сентября во Владивостоке пройдет детский праздник, посвященный годовщине открытия бронзовой композиции «Тигрята», марафон «Мосты Владивостока» и концерт на Приморской сцене Мариинского театра.

Кроме того, в День тигра 24 сентября состоится танцевальный флешмоб. Первая его репетиция пройдет 17 сентября на Набережной Цесаревича.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Вести: Приморье на ВЭФ 2017

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря