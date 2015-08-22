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Финал танцевального шоу Street Air пройдет во Владивостоке

Финал танцевального шоу Street Air пройдет во Владивостоке

Фото: Vl.ru

17 сентября во Владивостоке состоится финал Street Air.

Новички и профи уличного танца встретились на фестивале Street Air во Владивостоке в последнее воскресенье лета, 27 августа. По итогам очередного баттла определились несколько финалистов танцевального шоу. В категории «новичок» в финал Street Air пробился Максим Барабашец. Парень получил подарки от организаторов и скоро приступит к подготовке к большому финалу. В категории «профи» победу ожидаемо праздновал Михаил Орлов, пользующийся особой популярностью среди девушек. В «Харизме» всех поразил Никита Соколов, сумевший грамотно сориентироваться в ситуации и выдавший шикарные связки под балканские танцевальные мотивы.

Главный приз фестиваля Street Air – возможность принять участие в шоу «Танцы на ТНТ». Перелет победителю по маршруту Владивосток – Москва – Владивосток в удобное для участников время оплачивается спонсорами.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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