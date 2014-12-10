«Восточный Порт» развивает третью очередь действующего угольного терминала. Видеорепортаж Кристины Радченко
Подписание трехстороннего меморандума о соглашении и обсуждение дальнейшего развития третьей очереди действующего специализированного угольного терминала. «Восточный Порт» продолжает строить свою историю успеха. А большие перспективы предприятия и промежуточные итоги работы отмечают даже министры.
АО «Восточный Порт» как одна из самых привлекательных историй успеха. Крупнейшая стивидорная компания России, специализирующаяся на перевалке каменного угля, занимала особое место на площадке III Восточного экономического форума. В рамках проведения мероприятия предприятие заслужило отдельной высокой оценки министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова. И вполне объективно, ведь накануне он видел «Восточный порт» вживую.
Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации: «Я уже бывал здесь не один раз, и могу сказать, что порт уже готов к работе. И мы уверены, что первые отгрузки пойдут уже в 2018 году».
В рамках ВЭФ-2017 компанией было подписано соглашение с японской корпорацией Marubeni Сorporation. Это стало важным пунктом в рамках бизнес-диалога между Россией и Японией.
Ирина Ольховская, заместитель генерального директора ООО «Управляющая портовая компания»: «Японские коллеги отметили важность поставки специализированного, именно японского, оборудования, что обеспечит рост портовских мощностей России, при чем высокотехнологичных, рост товарооборота с Японией».
На сегодня «Восточный порт» — один из крупнейших реализуемых проектов. А использование только передовых технологий говорит о последовательной и ответственной политике инвестора не только с точки зрения своего бизнеса, но и бережного отношения к экологии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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