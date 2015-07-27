На этой неделе максимальная автопробка во Владивостоке составила 9 баллов

Специалисты портала "Яндекс" проанализировали загруженность дорог приморской столицы на неделе с 11 по 15 сентября. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на регионального представителя компании «Яндекс» Наталью Брус, на текущей рабочей неделе максимальная загруженность дорожного движения во Владивостоке составила 9 баллов. Этот показатель фиксировался утром в понедельник. 11 сентября, и во вторник, 12 сентября.

Максимальная пробка длиной в 10,4 км была зафиксирована 11 сентября, около 09.00 в районе улицы Маковского, проспекта 100-летия Владивостока, Некрасовской, Гоголя, от поворота на Чайку до кольцевой развязки у фуникулёра. Пробка продлилась 2 часа.

12 сентября была зафиксирована пробка длиной 8,4 км около 09.30 в районе улицы Маковского, проспекта 100-летия Владивостока, Некрасовской, от остановки «13-й километр» до проспекта Красного Знамени. Пробка продлилась 1 час 40 минут.

Еще одна пробка в этот же день, 12 сентября, составила 7,2 км - около 10.20 в районе Золотого моста, Некрасовского путепровода, проспекта 100-летия Владивостока, от южного пилона до парка Победы. Пробка продлилась 1 час 50 минут.

Две пробки длиной 7,8 км и 5,1 км зафиксированы 14 сентября, утромоколо 09.30, от фабрики Заря до кольцевой развязки у фуникулёра около 19.30 - от кольца инструментального завода до Лесного переулка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]