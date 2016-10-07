Более 27 тысяч человек воспользовались услугами малой авиации в Приморье с начала года

За восемь месяцев 2017 года авиакомпании «Аврора» и «Дальнереченск Авиа» обслужили на внутрикраевых воздушных линиях 27 680 человек. Это всего на 2,5 тысячи меньше, чем за весь прошлый год. В планах перевозчиков – серьезно превысить показатели 2016-го. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, с января по август на внутрикраевых рейсах DHC-6 перевезено 24 426 пассажиров, самолетом АН-2 – 488, вертолетом Ми-8 – 2 766.

«Пассажиропоток значительно увеличился, в прошлом году за аналогичный период он составлял 19 929 человек», – отметили в департаменте.

По словам шеф-пилота «Авроры» Сергея Семина, все больше жителей края доверяют малой авиации.

«За один день тремя самолетами DHC-6 выполняется до 18 рейсов», – добавил он.

Напомним, сегодня в Приморье действуют 13 авианаправлений. Так, на самолетах DHC-6 можно отправиться из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея – в Амгу, Светлую, Единку, а также из Кавалерово в Хабаровск.

Самолетом АН-2 приморцы могут воспользоваться для передвижения по маршруту Дальнереченск–Олон–Охотничий–Единка–Самарга и обратно. Вертолет Ми-8 летает по направлениям: Терней–Амгу–Максимовка–Усть-Соболевка–Светлая–Агзу и Терней–Амгу–Максимовка–Усть-Соболевка–Светлая–Единка–Самарга и обратно.

Напомним, исключительное значение для дальневосточных регионов воздушного транспорта подчеркнул Президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета, которое состоялось на площадке ВЭФ-2017, в среду, 6 сентября, во Владивостоке.

«Нам нужно создать условия, когда люди, проживающие в любом регионе Российской Федерации, чувствовали, что они живут в единой стране. Кроме того, очевидна потребность в развитии внутренних маршрутов, и это отдельная очень важная задача. Здесь нужно подумать, что сделать для её решения», – обратился к членам президиума глава государства.

Сегодня развитию малой авиации в Приморье уделяется особое внимание. За последние несколько лет по поручению Губернатора Владимира Миклушевского в Приморье была практически восстановлена советская сеть авиамаршрутов.

«В конце 2014 года на маршруты вышли два новых современных самолета, в прошлом году мы приобрели третий. За эти годы пассажиропоток увеличился более чем в 10 раз. Если, только начав работу, самолеты перевезли около 2,7 тысяч пассажиров, то в 2016 году – уже больше 30», – подчеркнул глава региона.

Для населения Приморья установлен социальный тариф. Благодаря этому удалось на самолетах DHC-6 снизить стоимость билетов в два раза, а для вертолетов – в 10 раз.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]