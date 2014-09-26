Проект «Тигриная история» стартует в Приморье

Приморцы узнают больше о жизни амурских тигров в рамках нового проекта «Тигриная история». Каждый день вплоть до 24 сентября, когда в честь полосатого хищника в Приморье пройдет грандиозный праздник День тигра, жители края будут узнавать об интересных фактах и событиях, связанных c краснокнижными кошками.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в этом году Приморье отметит День тигра в восемнадцатый раз. Чествование краснокнижного символа уссурийской тайги начнется в пятницу, 22 сентября. В молодежной библиотеке «БУК» (Владивосток, улица Светланская, 55) состоится презентация книги «Полоска к полоске» – сборника из 11 детских сказок, написанных самими детьми. Всех маленьких читателей ждет бесплатный экземпляр новой книги. Начало презентации – в 16.00.

23 сентября в 12.00 в Уссурийске состоится открытие памятника сотрудникам Госохотнадзора.

Вечером того же дня, в 19.00, на Приморской сцене Мариинского театра начнется праздничный концерт, посвященный Дню тигра. Зрителям покажут балет «Кармен-сюита» и фильм-расследование «Тигры и люди».

Кульминацией праздника станет праздничное шествие по Океанскому проспекту Владивостока, которое начнется в 12.00 24 сентября. Во Владивостоке по традиции во главе карнавала будет двигаться специализированная техника, передаваемая Центром «Амурский тигр» службам охотничьего надзора и охотхозяйствам Приморского края. В этом году это 10 автомобилей и пять квадроциклов.

После шествия на площади будут работать интерактивные площадки, где можно будет узнать о главном герое праздника и деятельности природоохранных организаций по его сохранению. Для детей предусмотрены многочисленные конкурсы, мастер-классы и квесты.

В вечерней программе на центральной площади города выступят группы STARCARDIGAN и «Листья Травы». Хэдлайнер праздника – группа «Би-2». Вход на городской праздник и концерт свободный.

В настоящее время на Дальнем Востоке учтено около 540 особей амурского тигра. Большинство представителей популяции этих редких кошачьих живет в Приморье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]