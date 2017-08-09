Почти две тысячи иностранцев оформили электронную визу для въезда в Приморье

Режим упрощенного визового въезда на территорию Свободного порта Владивосток набирает популярность у зарубежных туристов. На сегодняшний день новы механизм протестировали уже около двух тысяч человек. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте туризма Приморья, всего иностранцам выдано 1 948 электронных документов, при этом часть путешественников уже воспользовалась своим правом въезда в регион.

«С начала августа по упрощенной схеме край посетили 637 туристов. Среди наиболее активных пользователей нововведения – граждане Японии, из этой страны к нам прибыло 345 человек, а также Китая, с начала августа мы приняли 271 гостя из данного государства», – отметили специалисты.

Кроме того, благодаря электронной визе с Приморьем познакомились туристы из Индии – 11 человек, Сингапура – пять, Ирана – три, а также по одному человеку из Алжира и Саудовской Аравии.

Стоит отметить, что не все путешественники прибыли в регион через Международный аэропорт Владивосток, часть иностранцев – пять японцев и один китаец – въехали в край через морской терминал.

Примечательно, что новый режим дал возможность попасть в Приморье по упрощенной схеме и участникам крупных международных мероприятий. Так, с помощью электронной визы прибыли во Владивосток некоторые делегаты третьего Восточного экономического форума, который прошел в Приморье 6 и 7 сентября. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Дальний Восток: создавая новую реальность».

Пока морской пункт пропуска Владивосток и аэропорт Кневичи в Приморье – единственные пропускные точки, через которые в Россию можно попасть по новому режиму. Однако с января 2018 года планируется расширение этого списка. В частности, в Приморский край можно будет въехать также через пункты железнодорожного пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», пункты автомобильного пропуска «Полтавка» и «Турий Рог», а также попасть через морские пропускные пункты «Зарубино» и «Посьет».

Кроме того, с января следующего года для обладателей электронных виз откроют свои двери морские пункты пропуска «Корсаков» в Сахалинской области и «Петропавловск-Камчатский» в Камчатском крае.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]