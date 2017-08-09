Почти две тысячи иностранцев оформили электронную визу для въезда в Приморье
Режим упрощенного визового въезда на территорию Свободного порта Владивосток набирает популярность у зарубежных туристов. На сегодняшний день новы механизм протестировали уже около двух тысяч человек. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как сообщили в департаменте туризма Приморья, всего иностранцам выдано 1 948 электронных документов, при этом часть путешественников уже воспользовалась своим правом въезда в регион.
«С начала августа по упрощенной схеме край посетили 637 туристов. Среди наиболее активных пользователей нововведения – граждане Японии, из этой страны к нам прибыло 345 человек, а также Китая, с начала августа мы приняли 271 гостя из данного государства», – отметили специалисты.
Кроме того, благодаря электронной визе с Приморьем познакомились туристы из Индии – 11 человек, Сингапура – пять, Ирана – три, а также по одному человеку из Алжира и Саудовской Аравии.
Стоит отметить, что не все путешественники прибыли в регион через Международный аэропорт Владивосток, часть иностранцев – пять японцев и один китаец – въехали в край через морской терминал.
Примечательно, что новый режим дал возможность попасть в Приморье по упрощенной схеме и участникам крупных международных мероприятий. Так, с помощью электронной визы прибыли во Владивосток некоторые делегаты третьего Восточного экономического форума, который прошел в Приморье 6 и 7 сентября. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Дальний Восток: создавая новую реальность».
Пока морской пункт пропуска Владивосток и аэропорт Кневичи в Приморье – единственные пропускные точки, через которые в Россию можно попасть по новому режиму. Однако с января 2018 года планируется расширение этого списка. В частности, в Приморский край можно будет въехать также через пункты железнодорожного пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», пункты автомобильного пропуска «Полтавка» и «Турий Рог», а также попасть через морские пропускные пункты «Зарубино» и «Посьет».
Кроме того, с января следующего года для обладателей электронных виз откроют свои двери морские пункты пропуска «Корсаков» в Сахалинской области и «Петропавловск-Камчатский» в Камчатском крае.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
07.09.2017 Иностранные участники третьего ВЭФ смогли въехать в Россию по электронной визе
-
04.09.2017 Более 200 иностранцев въехали в Приморье по электронной визе
-
30.08.2017 Почти тысячу электронных виз оформили иностранцы для въезда в Приморье
-
22.08.2017 Уже 70 иностранцев въехали во Владивосток по электронной визе
-
19.08.2017 В Приморье въехали граждане из 13 стран, получив более 500 электронных виз
-
09.08.2017 90 иностранных туристов уже получили электронные визы на Дальний Восток России
Добавить комментарий