ДТП с участием пяти автомобилей произошло во Владивостоке
ДТП с участием грузового автомобиля произошло в районе дома №26 по улице Бородинская во Владивостоке.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, полицейские установили, что 31-летний водитель автомобиля «Ниссан Дизель», двигаясь со стороны улицы Днепровская в направлении Русской, не справился с управлением и столкнулся с двигающейся попутно автомашиной «Ниссан Ноут», которую отбросило на «Тойоту Хайс Региус». Затем грузовик совершил наезд на стоящие автомашины «Тойота Королла Филдер» и «Тойота Ленд Крузер Прадо».
Травмы в ДТП получил 30-летний водитель «Ниссан Ноут». Мужчина направлен на амбулаторное лечение.
Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови водителя грузовика «Ниссан Дизель». Теперь в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего).
В ходе расследования будет назначен осмотр «Ниссан Дизель» на предмет исправности тормозной системы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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