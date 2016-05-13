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ДТП с участием пяти автомобилей произошло во Владивостоке

ДТП с участием пяти автомобилей произошло во Владивостоке

Фото: УМВД по ПК

ДТП с участием грузового автомобиля произошло в районе дома №26  по улице  Бородинская во Владивостоке. 

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, полицейские установили, что 31-летний водитель автомобиля   «Ниссан Дизель»,  двигаясь со стороны улицы  Днепровская в направлении  Русской, не справился с управлением и столкнулся с двигающейся попутно  автомашиной  «Ниссан Ноут», которую отбросило  на  «Тойоту Хайс Региус». Затем грузовик  совершил наезд на стоящие автомашины «Тойота Королла Филдер» и «Тойота Ленд Крузер Прадо».

Травмы в ДТП получил 30-летний водитель «Ниссан Ноут». Мужчина направлен на амбулаторное лечение.

Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови  водителя грузовика «Ниссан Дизель». Теперь в отношении него возбуждено дело  об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего).

В ходе расследования  будет  назначен осмотр  «Ниссан Дизель» на предмет  исправности  тормозной системы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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