Китайская авиакомпания может зайти в Приморье

Китайская авиационная компания Xiamen Airlines (Сямэнь Эйрлайнз) намерена включить в карту своих полетов Международный аэропорт Владивосток. Об этом сообщил исполнительный вице-президент компании Хуан Гохуэй в ходе встречи с заместителем главы Приморского края Евгением Полянским в четверг, 14 сентября. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По словам главы иностранной делегации, Xiamen Airlines – старейшая авиакомпания Китая, на сегодняшний день занимающая первое место в стране по качеству оказываемых авиауслуг. Ее маршрутную сеть составляют 180 внутренних и около 80 международных направлений.

«За последние два года мы запустили рейсы в Европу и континентальную Америку и теперь рассматриваем Владивосток в качестве еще одной точки, которая может появиться на полетной карте нашей компании», – сообщил Хуан Гохуэй.

Гости уже успели познакомиться с краевым центром. По их словам, Владивосток – очень красивый и чистый город, его жители – дружелюбные.

Сейчас Сямэнь Эйрлайнз проводит предварительную оценку приморского и в целом российского рынка. В скором времени руководство компании определит аэропорты, откуда в Приморье будут отправляться самолеты, а также частоту полетов.

По мнению директора департамента туризма края Константина Шестакова, заход в регион компании Xiamen Airlines и открытие новых трансграничных рейсов – это перспективное направление сотрудничества для обеих сторон.

Так, инфраструктурные возможности и опыт Сямэнь Эйрлайнз в организации перевозок окажут положительное влияние на развитие туристской отрасли региона: повлияют на повышение качества обслуживания гостей и привлекут в край дополнительный поток на въездном направлении.

В свою очередь, авиакомпания получит возможность работать на быстро растущем и востребованном у азиатских туристов направлении: за последние три года рост турпотока из КНР в Приморье составил 500%, а количество путешественников из Японии и Республики Корея только в этом году увеличилось уже более чем вдвое.

«Такой яркой динамики нам удалось добиться еще до введения на территории Свободного порта Владивосток упрощенного визового въезда, который дает право гражданам 18 стран, в том числе жителям Китая, Японии и Сингапура, посетить Приморье по электронной визе. Уверен, что данный режим придаст дополнительный импульс росту интереса иностранных путешественников к нашему региону», – отметил глава ведомства.

Директор департамента международного сотрудничества края Алексей Старичков добавил, что также в числе преимуществ края – круизные линии и Транссибирская магистраль, традиционно вызывающая большой интерес у туристов из Азии. Пассажиры компании Xiamen Airlines, прилетев во Владивосток, могут продолжить путешествие на морском лайнере либо по легендарной железной дороге.

«Кроме того, сейчас быстрыми темпами развивается экономика Приморского края, и есть немало возможностей и перспектив для инвестиций, в том числе в сфере туризма. Например, можно вложить средства в строительство гостиницы при аэропорте или создание других объектов туристской инфраструктуры. Сегодня на это есть большой спрос, я уверен, что такой бизнес-проект будет очень рентабелен», – отметил Алексей Старичков.

Присутствовавший на встрече директор, генеральный управляющий китайского направления Международного аэропорта Чанги (ChangiAirportsInternational) Чжоу Синьмин сообщил, что данный вопрос уже обсуждался с потенциальными инвесторами в Сингапуре.

«Есть большой интерес к строительству четырех- или пятизвездочной гостиницы рядом с вашим аэропортом, и сейчас нам нужна более подробная информация о возможностях реализации этого проекта, в частности о свободных земельных участках», – рассказал он, добавив, что потенциальный инвестор планирует посетить Приморье в течение ближайших трех месяцев.

Евгений Полянский поблагодарил китайских коллег за интерес к региону и заверил, что Администрация Приморья готова оказать партнерам максимальное содействие в осуществлении планов на территории края.

Отметим, Changi Airports International (Сингапур) входит в консорциум инвесторов – владельцев Международного аэропорта Владивосток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]