Иностранец без регистрации жестко убил и обокрал двух женщин в Уссурийске

Суд рассмотрит дело об убийстве двух жительниц города Уссурийска, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Иностранец 1979 года рождения, не имевший регистрации на территории России, пойдет под суд за убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление и кражу.

По версии следствия, преступления совершены в конце января 2017 года в Уссурийске в квартире одной из убитых женщин, куда фигурант был приглашен в гости.

Будучи пьяным, на почве ссоры с хозяйкой квартиры, мужчина забил ее на смерть.

Осознавая, что подруга убитой, которая в момент произошедшего находилась в ванной комнате, сообщит о его причастности к убийству в полицию, злоумышленник задушил ее проводом от утюга. После этого фигурант снял с убитых ювелирные украшения общей стоимостью порядка 150 тыс. рублей и скрылся с места преступления.

Желая уйти от ответственности за содеянное, он решил вернуться на родину. Однако был задержан в поезде в г. Чита.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]