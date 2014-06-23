Иностранец без регистрации жестко убил и обокрал двух женщин в Уссурийске
Суд рассмотрит дело об убийстве двух жительниц города Уссурийска, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Иностранец 1979 года рождения, не имевший регистрации на территории России, пойдет под суд за убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление и кражу.
По версии следствия, преступления совершены в конце января 2017 года в Уссурийске в квартире одной из убитых женщин, куда фигурант был приглашен в гости.
Будучи пьяным, на почве ссоры с хозяйкой квартиры, мужчина забил ее на смерть.
Осознавая, что подруга убитой, которая в момент произошедшего находилась в ванной комнате, сообщит о его причастности к убийству в полицию, злоумышленник задушил ее проводом от утюга. После этого фигурант снял с убитых ювелирные украшения общей стоимостью порядка 150 тыс. рублей и скрылся с места преступления.
Желая уйти от ответственности за содеянное, он решил вернуться на родину. Однако был задержан в поезде в г. Чита.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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