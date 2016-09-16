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Анонс на 17 сентября

17 сентября в 15.00 во Владивостоке на стадионе «Динамо» (ул. Адмирала Фокина, 1) пройдет турнир по легкой атлетике памяти Тимофея Корниенко.

17 сентября в 12.00 в пригороде Владивостока в районе бухты Лазурная (спортивная база «Солнечная») состоится чемпионат города по спортивному ориентированию среди ветеранов этого вида спорта.

С 17 сентября «СпортТур» прибывает в Дальнегорский район (МБУ ДК Химиков, ул. Первомайская, 15).

17 сентября в 18.00 на Набережной Цесаревича во Владивостоке состоится репетиция флешмоба, посвященного Дню тигра.

17 сентября состоится финал фестиваля Street Air во Владивостоке.

17 сентября г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Витязь» Подольск. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.

17 сентября г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3). Пятый этап чемпионата и первенства г. Владивостока по картингу.

17-18 сентября г. Уссурийск, ледовая арена. «Тайфун» Приморский край – «Русские Витязи» Чехов. Молодежная хоккейная лига, сезон 2017/18.

17 сентября - День работников леса.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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