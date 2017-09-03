Анонс на 18 сентября

18 сентября в 09.30 во Владивосток прибудет отряд боевых кораблей ВМС Китая для участия во втором этапе международного российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие — 2017".

18 сентября в 9.00 в ДВФУ (корпус В, зал «Сопка») — открытие Международной конференции «МЕТАНАНО-2017». Крупнейший в мире научный форум в области нанофотоники и метаматериалов соберет в ДВФУ ведущих физиков из России, Сингапура, Гонконга, Австралии, США и стран Европы.

18 сентября в 13.00 в ДВФУ (корпус А, уровень 4) — День первокурсника ДВФУ.

18 сентября во Владивостоке в конференц-центре «Diamond Room» Отель «Hyundai» по адресу: г. Владивосток, ул. Семеновская 29 - Токийский Меморандум и бизнес-форум с крупнейшими судовладельцами Азиатско-Тихоокеанского региона.

18 сентября — Международная неделя слингоношения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]