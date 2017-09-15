В Приморье на трассе автомобиль сбил косулю
В районе поселка Врангель автомобилист ехал на Suzuki Jimny по трассе, как вдруг перед ним выскочила косуля, пытаясь перебежать дорогу. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl_crime, автомобилист не успел остановиться. Этот момент попал на запись видеорегистратора Suzuki Jimny.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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