В Приморье на трассе автомобиль сбил косулю

В районе поселка Врангель автомобилист ехал на Suzuki Jimny по трассе, как вдруг перед ним выскочила косуля, пытаясь перебежать дорогу. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl_crime, автомобилист не успел остановиться. Этот момент попал на запись видеорегистратора Suzuki Jimny.

Публикация от Происшествия Приморья! (18+) (@vl_crime) Сен 14 2017 в 10:41 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]