Водитель грузовика предотвратил массовое ДТП во Владивостоке
Водитель грузовика предотвратил массовое ДТП во Владивостоке. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl_crime, возле дома №19 по улице Сахалинской, по предварительной информации, у грузовика отказали тормоза. Водитель решил сьехать с дороги, чтобы не столкнуться с другими автомобилями. Грузовик остановился возле жилого дома в кустах и никого не зацепил, благодаря действиям водителя.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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