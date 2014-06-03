Водитель грузовика предотвратил массовое ДТП во Владивостоке. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl_crime, возле дома №19 по улице Сахалинской, по предварительной информации, у грузовика отказали тормоза. Водитель решил сьехать с дороги, чтобы не столкнуться с другими автомобилями. Грузовик остановился возле жилого дома в кустах и никого не зацепил, благодаря действиям водителя.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]