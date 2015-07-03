Программа "Приморье без наркотиков" от 15 сентября 2017 года

Телевизионный проект «Приморье — без наркотиков» — это цикл специальных телепередач, где мы предлагаем вместе обсудить самые острые проблемы, связанные с распространением наркомании среди разных слоев населения Приморского края, но самое главное — вместе будем искать пути противостояния этому коварному злу.

Правоохранительные органы ведут настоящую войну против наркотиков. Но враг очень силен. Особенно в Приморье. К сожалению, порою помогает сама природа: в крае целые поля дикорастущей конопли. Приходится ее регулярно уничтожать. В одном из рейдов побывал наш корреспондент Сергей Стачик.

Рубрика «Профилактика»

Поле дикорастущей конопли обнаружили накануне, а сегодня его уже приехали уничтожать. С конем. Для этого полицейские и дружинники запаслись топорами и мачете. Но главные боевые единицы — трактора.

Сергей Станчик, корреспондент: «Всего за 2-3 месяца конопля может вырасти в дерево, высота которого более 2,5 метров, поэтому не удивительно, что для ее уничтожения используют тяжелую технику. Буквально за 5 минут два трактора уничтожили целое поле конопли. Если бы растения оказались в руках недобросовестных граждан, то все это могло бы превратиться в несколько десятков килограммов наркотических средств».

Но на некоторых участках, на возвышенности или наоборот в оврагах, все еще остаются конопляные заросли.

Сергей Станчик, корреспондент: «Вот такое мачете местные умельцы сделали из обыкновенной косы, им удобно рубить даже самые толстые стебли конопли, ведь там, где не пройдет трактор, приходится применять грубую физическую силу».

Андрей Солодун, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Ханкайскому району: «Там, где возможно проехать трактором, конопля давится, где подъезды ограничены, приходится делать вручную. Сложность в том, что она растет не на полях, не на ровных участках местности».

Летом на такой покос сотрудникам полиции Ханкайского района приходится выходить по несколько раз в неделю. Активно помогают добровольцы из местных жителей. Теперь вся эта дурман-трава станет лишь топливом для костра. Подобным образом в этом году уже было уничтожено более трех миллионов кустов конопли. Кроме того, в ходе операции «Мак» было выявлено более 150 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Возбуждены 42 уголовных дела. Операция «Мак» продлится до 30 сентября.

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Проблема как наркомании, так и распространения запрещенных препаратов в Приморье стоит остро. Об этом говорят цифры статистики, которые ежегодно опубликовывают специалисты краевой администрации. По некоторым показателям, конечно, прогресс. Но, тем не менее, правоохранительным органам и врачам еще предстоит поработать немало. Подробнее о страшных статистических данных за предыдущий год расскажем в следующем сюжете:

Рубрика «Факты»

В 2016 году в Приморье зарегистрировано почти 14 тысяч человек, которые употребляли наркотики. Это почти на 1 000 меньше, чем в прошлом году. Но зато, по данным органов здравоохранения, на сегодняшний день в Приморье с диагнозом «наркомания» числятся более 6,5 тысяч человек. Это на 9% превышает данный показатель 15-го года.

По статистике, в основном те, кому поставлен диагноз «наркомания», — мужчины в возрасте от 20 до 39 лет. Их более 5 тысяч. Доля женщин — примерно тысяча человек.

Если говорить о структуре потребляемых запрещены препаратов, то она примерно такая: половина всех наркозависимых употребляют различные опиаты. Треть больных страдает зависимостью от каннабиноидов. И где-то 20% употребляли — психостимуляторы и прочие наркотики и их сочетания.

В Приморье в среднем на 100 тысяч человек 350 страдают от наркозависимости. Этот показатель варьируется в зависимости от муниципального образования. Наиболее критичная ситуация в Находкинском городском округе — 1041 человек.

В этом году показатель острых отравлений наркотическими веществами уменьшился на 22%. В половине всех случаев приморцы травятся так называемыми неучтенными наркотиками. Это лишний раз показывает, что «черный рынок» регулярно пополняют новые виды запрещенных веществ. На героин приходится 17% всех случаев отравлений. Примерно такая же доля у опиоидов.

Анализ криминогенной ситуации в Приморье свидетельствует о снижении в 2016-м году общего количества зарегистрированных преступлений на 17,5%. А именно с 47,5 тысяч до 39 тысяч. В частности, на 21% снизилось и количество преступлений, связанных именно с незаконным оборотом наркотиков. В 2015-м году таких преступлений было 6,5 тысяч, в 16-м году почти на 1,5 тысячи меньше.

В прошлом году из незаконного оборота изъято почти полторы тонны наркотических средств и психотропных веществ.Высокий уровень преступности сохраняется на территории Владивостокского, Находкинского, Уссурийского и Спасского городских округов, а также Кировского, Михайловского, Ханкайского и Хорольского муниципальных районов.

Для оценки наркоситуации используется пять определений: «Удовлетворительная», «Напряженная», «Тяжёлая», «Предкризисная» и «Кризисная». В целом наркоситуация в Приморском крае оценивается как тяжёлая. На этом уровне она уже третий год подряд. А вот, скажем, в 13-м году ситуация была предкризисной.

В разрезе муниципальных образований края наблюдается следующая картина: 7 муниципалитетах наркоситуация оценивается как напряженная, 19 — тяжелая, еще в 7 — предкризисная. В лишь в Кавалеровском муниципальном районе наркоситуация оценивается как удовлетворительная. В крае действует 28 амбулаторных наркологических кабинетов и 6 амбулаторно-поликлинических отделений, созданных в государственных учреждениях здравоохранения. Особое внимание уделяется развитию молодежного общественного движения. В Приморском крае активно действует 32 молодежных центра, 67 молодежных и студенческих организации, охватывающие свыше 45 тысяч участников.

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Активную борьбу с наркотиками ведут не только государственные структуры, но и молодежные организации. Таких у нас в Приморье десятки и работают они на всей территории края. Что из себя представляют молодежные организации, пропагандирующие здоровый образ жизни, и почему ребята вообще занимаются такой социальной деятельностью, мы вам сейчас расскажем.

Рубрика «Я выбираю жизнь»

Для торговцев смертью самая легкая жертва — это молодежь. Школьники и студенты больше подвержены какому-то влиянию, нежели взрослые люди. А еще в проблема в том, что подрастающее поколение далеко не всегда прислушивается к умным речам родителей и преподавателей. И донести ребятам информацию о вреде психотропных веществ гораздо легче тем, кто практически одного с ними возраста.



Виктория Лазаренко, директор общественного движения «Равный равному»: «Мы ближе к ним по возрасту. Мы понимаем, что сейчас в мире твориться. Что им интересно. Мы можем ту же информацию, какую дают в школе преподнести немного в интерактивной форме. И тогда они воспримут ее лучше». «Есть упражнение «Альтернатива», когда одна группа пишет: «Почему люди употребляют наркотики». А другая должна в противовес им сказать, как можно добиться тех же причин, но другими методами. Например, люди говорят, что мы употребляем наркотики, чтобы развлечься, чтобы снять какое-то напряжение. А другие могут предложить, что я пойду в кино или встречусь с друзьями, или покатаюсь на машине».



Администрация края активно поддерживает подобные молодежные организации. Помогает им проводить их акции на территориях, где наиболее высокий уровень распространения наркотиков. Например, в Большом Камне, Фокино, Уссурийске, а также в Черниговском, Октябрьском и Пожарском районах.

Александр Кайданович, директор Департамента по делам молодежи Приморского края: «У нас довольно много разных общественных объединений, организаций которые занимаются вовлечением молодежи в свою деятельность, которая направлена на профилактику здорового образа жизни. Наша задача — сделать так, чтобы наркотики, вредные привычки, курение , алкоголизм были не модны. Молодежные организации проводят свои мероприятия, на которых говорят, почему модно быть здоровым. Например, мы второй год подряд проводим мероприятие «Спорт тур». Молодые спортсмены-экстремалы ездят по краю и рассказывают, как ребята могут заниматься разными видами спорта. Триккинг, спортивные танцы. Тем самым призывая молодежь жить здорово. Есть государственная программа Приморского края «Безопасный край». У нас там несколько мероприятий: тренинги по принципу «ровесник ровеснику» или «равный равному». Где-то порядка 10 муниципальных образований мы охватываем в течение года. Мероприятия проводят ребята из молодежного тренинг центра «Равный равному».



По словам участников организаций, агитирующих за здоровый образ жизни, достучаться до молодых людей порою бывает очень непросто:



Николай Семак, член общественного движения «Равный равному»: «Вижу разный отклик, есть дети, которые к этому не серьезно относятся. Мы стараемся вернуть их в серьезную канву. Чтобы они по-взрослому к этому относились. А в основном, у самих школьников есть понимание, что это плохо. Просто им кажется, что это их никогда не коснется. Наша задача — донести до них, что это может быть актуальным для каждого из них. Что это проблема она вокруг их есть всегда. Всем кажется, что это где-то там, далеко, это меня не коснется, мы благополучны. На самом деле это может случиться с каждым».

Общественные организации вносят весомый вклад в профилактику здорового образа жизни среди молодежи. Но все же главная роль в этом деле ложится на плечи родителей. С этим согласны и общественники:



Ольга Распутина, тренер общественного движения «Равный равному»: «Семья — это та ячейка, которая формирует базовые ценности ребенка. И личный пример родителей, так как они являются авторитетом, он работает самым наилучшим, наверное, образом. А здоровые привычки в виде спорта и ежедневной зарядки, они помогают поддерживать здоровое тело, в котором здоровый дух».



В 2017-м году в Приморье проведено более 2 тысяч профилактических мероприятий, которые охватили почти 60 тысяч приморцев.

Рубрика «Интервью»

Синтетические наркотики в Россию пришли из-за рубежа в 2007-ом году. К 2010-ому заокеанская новинка распространилась, и произошло это намного быстрее, чем ожидали специалисты. Зависимость при этом возросла в десятки раз. Опасность «скоростных» наркотиков в том, что их много и они самые разные. Подробности расскажет психиатр-нарколог Наталья Немцева.

Наталья Немцева, психиатр-нарколог КПСБ№1: «Соли для ванн, различные таблетки, шоколад, марки и прочие названия, которые используются молодежью в своем сленге. Купить их легко. Почему? Потому что всё это идёт через интернет, сотовую связь, всё это доступно и под различными наименованиями. Что самое страшное. Все они искусственно выведены в лабораториях на основе естественных наркотиков, растительного происхождения, а также берутся обычные лекарственные препараты, меняют их формулу и используют какой-нибудь один побочный эффект, его увеличивают, доводят до такого состояния, к примеру, как вызывает пониженное настроение, раздражительность, бессонницу, всё это усиливается и вводится в эту формулу. Появляются новые страшные вещества, которые очень быстро вызывают зависимость. Что хочу сказать, что все эти синтетические наркотики содержать психо-активные вещества, которые вызывают физическую и психическую зависимость. И очень быстро. Бывает, что 1—2 раза способствуют тому, что развиваются необратимые последствия. Мне, конечно, приходилось не раз видеть таких пациентов, которые находятся в этом состоянии: внешний вид этих пациентов узнаваем.

Так вот, когда человек употребляет синтетические наркотики, то основное действие, то есть, наркогенность этого препарата, заключается в том, что человек становится возбужденным, в речевом и двигательном возбуждении. Если вы увидите на улице такого человека, который неадекватен, не реагирующий на окружающих, злой, агрессивный, может крушить всё на своем пути, не узнает своих близких, падает на землю или на пол, бросается на людей, держитесь подальше от таких людей. Потому как сила у них неимоверная. Даже вроде тщедушный человек, который находится в таком состоянии, может запросто уложить несколько физически накаченных молодых людей. То есть сила неимоверная. Бывает, по поведению, что они чрезмерно высокомерны, считают себя Богом, что им всё дозволено, разговаривают свысока, нравоучительно. Они лезут во все дела, вмешиваются, руководят, и они не могут воспринимать в свой адрес критику, какие-то слова, которые пытаются люди пытаются скорректировать их поведение. Поэтому мы всегда говорим: если вы увидите такого человека, который страшнее голодного волка, нужно от него убегать, нельзя его перевоспитать в данный момент. Нельзя делать ему какие-то нравоучения, не поможет. У него нарушена психика, в этот момент он находится в своем внутреннем измененном мире. Достучаться до него нельзя. Что делать в таких моментах? Нужно вызвать скорую и милицию, но себя этой опасности не подвергать.

Не покупайте смерть

Наталья Немцева, психиатр-нарколог КПСБ№1: «Сейчас свободно уже нельзя ничего продать, все синтетики запрещены законом. Но вся беда в том, что наше уголовное право не успевает вот за этими вновь появляющимися синтетическими наркотиками. Только одно распишут на госуровне, бумаги подготовят о том, что это наркотик, и на него вводят запрет, как появляется новое, которое надо исследовать и доказать, что это наркотик. И вот так мы постоянно немного опаздываем. Я думаю, что это исправимо».

Лечение

- Лечение сложное. Почему? Потому очень быстры последствия очень тяжелые, медицинские осложнения: снижение памяти, интеллекта, деградация личности, нарушение иммунных всяких систем.

Вы часто можете увидеть людей, которые покрыты коростами, не заживающими язвами трофическими. Не чистое лицо. Они выглядят неопрятно, это просто так нарушен обмен веществ, присоединяется инфекция, и всё это очень медленно заживает. Почему страдает память и человек деградирует? Во-первых, это сильнейший яд. Всё всасывается в слизистую, хоть как ты вводи этот препарат — синтетику — это всё через слизистую проникает внутрь. И вот когда организм человека чувствует угрозу, то капилляры, а самый главный орган у нас мозг, и вот капилляры головного мозга резко сужаются для того, чтобы не пропустить этот яд к центру управления всеми нами, и клетки мозга не получают кислород, и клетки головного мозга погибают. Человек постепенно становится слабоумным. Очень страшные последствия синтетики это то, что в социальном плане человек теряет профессию, круг общения, родственников, семью, детей. Часто попадает в криминальные структуры, которые толкают его на то, как укради, продай наркотик. Самые страшное, самые тяжелые последствия — это распространение и продажа этих наркотиков. До 15 лет, и в моей практике были такие люди, которые были осуждены на такие длительные сроки. Поэтому мы обращаем внимание, что очень много появляется вот таких новых препаратов и нужно ориентироваться и знать последствия тяжелые, этой синтетики, она очень наркогенна. Бывает так, что последствия незаметны, потом раз, и всё. В один момент человек становится неузнаваем. Родственники говорят: был нормальным, а потом вдруг шагнул в пустоту. Сбросился с 9-го этажа. Почему? Не могут понять. Потому что он был в своем мире.

Игра в «шпионов»

Наталья Немцева, психиатр-нарколог КПСБ№1: «Как долго они живут? Смертность от передозировки у них меньше, чем от опийных наркотиков. Но разрушительное действие от синтетических наркотиков намного сильнее — в три, четыре, а то и в десятки раз. В зависимости от того, какой наркотик они употребляют. Средний возраст таких людей — это 30— 40 лет. Рано они начинают приобщаться, в 12—14 лет. Они уже знают об этих наркотиках. Было время, когда на заборах были написаны контакты, куда можно позвонить. И вот такой элемент игры, он тоже срабатывал: туда позвони, туда переведи, потом приди, к той-то березе, под лавку загляни, там тебя ожидает. И вот то, что он возьмет, никто не заметит, вот такая игра в шпионов, всё было поставлено на то, как распространять этот наркотик и как можно больше заманить в свои сети подрастающее поколение».

Все проблемы от безделья

Наталья Немцева, психиатр-нарколог КПСБ№1: «Я считаю, что это безделье. Есть группа риска сюда входят как талантливые люди, как и те, которые воспитывались в асоциальных семьях. То есть, здесь «фифти-фифти», и там есть такие люди, которые хотят испытать эти необычные ощущения, что значит, вседозволенности, что тебя все слушают (ему так кажется), что он командует всем миром, когда в этом состоянии. В день им приходится колоться 40 раз для того, чтобы удерживать это необычное состояние безумия, которое им нравится. Это каждый день, это никаких денег не хватит, ничего. Ко мне часто приходят родители, которые говорят: «Всё, доктор. Помогите. Он сам справиться не может, и мы живем в пустой квартире. Уже даже нет зимних вещей. Всё вынесено, всё продано». За эти наркотики. Это вначале им дают бесплатно. Чтобы заманить в свои сети. Бесплатно, подешевле, а потом спросят сполна. Но об этом же никто не думает. Думает, что в любой момент: «Я брошу, я уйду, попробую, узнаю, а потом всё встанет на места». А такого не бывает».

Быть наркоманом — судьба?



Наталья Немцева, психиатр-нарколог КПСБ№1: «Я склонна к тому, что сейчас в медицине появляется высказывание, что имеется генная предрасположенность, наследственная вот к таким заболеваниям. Выделен ген зависимости как к алкоголю, так и к наркотикам. Поживем — увидим. Причины от родителей. Если есть характер, то убежит и скажет: не моё».

Советы доктора

Наталья Немцева, психиатр-нарколог КПСБ№1: «Как можно больше разговаривать в семье… Чаще всего, если он не найдет… будьте на стороже, можете получить дельный совет. Это вы можете сделать: сейчас так много внимания уделяется спорту, образованию, хобби, и я считаю, что есть потенциал молодежи, на который мы надеемся».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]