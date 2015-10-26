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Двое иностранцев выдворены из Приморья

Двое иностранцев выдворены из Приморья

Фото: пресс-служба ОМВД "Партизаеский"

Сотрудники полиции провели рейды по Партизанскому и Лазовскому районам с целью предупреждения и пресечения нарушений миграционного законодательства иностранными гражданами, а также выявления фактов нелегальной трудовой деятельности иностранцев.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по ОМВД "Партизанский", в ходе рейдов сотрудники подразделения по вопросам миграции выявили 9 административных правонарушений, из которых 7 - нарушение режима пребывания иностранных граждан в РФ, 2 - нелегальная трудовая деятельность.

По данным фактам составлены административные протоколы. За нарушение режима пребывания и нелегальную трудовую деятельность правонарушителям назначено   наказание в виде денежных штрафов на общую сумму 24 тысячи рублей. Двое правонарушителей привлечены к ответственности с выдворением за пределы Российской Федерации.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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