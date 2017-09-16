В Приморье машина ЧОП нарушила ПДД
Во Владивостоке под Гоголевской развязкой автомашина ЧОП "Альфа" промчалась под знак "кирпич". Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control. Видео данного правонарушения попало на запись видеорегистратора очевидца.
Вероятно, водитель машины ЧОП, решил, что ему позволено нарушать ПДД.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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