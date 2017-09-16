В Приморье машина ЧОП нарушила ПДД

Во Владивостоке под Гоголевской развязкой автомашина ЧОП "Альфа" промчалась под знак "кирпич". Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control. Видео данного правонарушения попало на запись видеорегистратора очевидца.

Вероятно, водитель машины ЧОП, решил, что ему позволено нарушать ПДД.

Публикация от 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) Сен 15 2017 в 7:13 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]