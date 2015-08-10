Пять человек пострадали в ДТП на шаморовской трассе
В результате ДТП на шаморовской трассе пострадали 5 человек.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на инстаграм vl_crime, девушка за рулём Passo, выполняя поворот, не пропустила Mitsubisi Delica и столкнулась с ним. В аварии травмы получили пять человек.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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