Пять человек пострадали в ДТП на шаморовской трассе

В результате ДТП на шаморовской трассе пострадали 5 человек.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на инстаграм vl_crime, девушка за рулём Passo, выполняя поворот, не пропустила Mitsubisi Delica и столкнулась с ним. В аварии травмы получили пять человек.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]