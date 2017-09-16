В Находке в подъезд жилого дома заползла змея. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, жильцы дома номер 5 по Северному проспекту, войдя в подъезд, обнаружили узорчатого полоза, поднимающегося вверх по лестнице.

Публикация от newsbox24.tv (@newsbox24.tv) Сен 16 2017 в 12:14 PDT

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]