В Находке в подъезд жилого дома заползла змея
В Находке в подъезд жилого дома заползла змея. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, жильцы дома номер 5 по Северному проспекту, войдя в подъезд, обнаружили узорчатого полоза, поднимающегося вверх по лестнице.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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