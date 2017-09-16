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В Находке в подъезд жилого дома заползла змея

В Находке в подъезд жилого дома заползла змея

Фото: Newsbox24

В Находке в подъезд жилого дома заползла змея. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, жильцы дома номер 5 по Северному проспекту, войдя в подъезд, обнаружили узорчатого полоза, поднимающегося вверх по лестнице.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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