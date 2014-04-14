Юноша ограбил ребенка в городском парке Арсеньева
К полицейским Арсеньева обратилась местная жительница. Она сообщила, что вечером городском парке у ее сына украли мобильный телефон, наручные часы и личные вещи. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК, по словам заявительницы, ущерб составил более 12 тысяч рублей.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы задержали 19-летнего жителя Арсеньева. В отделе полиции он во всем признался. У подозреваемого обнаружено и изъято похищенное имущество.
Материалы переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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