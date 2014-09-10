Российский фильм получил гран-при кинофестиваля "Меридианы Тихого"

Во Владивостоке завершился 15-й Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого".

Как сообщает в субботу пресс-служба кинофестиваля, гран-при за лучший полнометражный фильм получила кинокартина "Теснота" российского режиссера Кантемира Балагова, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".

События фильма разворачиваются в конце 90-х на Северном Кавказе. На семейном празднике по случаю помолвки похищают молодую пару и требуют выкуп. Родные похищенных готовы пойти на все, чтобы вернуть своих близких.

Актриса Дарья Жовнер, сыгравшая главную роль в этом фильме, также получила приз за лучшую женскую роль.

Награду за лучшую мужскую работу получили актеры Иссей Такахаси и Лили Фрэнки за роли в японском фильме "13 лет пустоты".

Владимир Дюран получил приз за лучшую режиссерскую работу в фильме "Прощай, энтузиазм" (Аргентина, Колумбия).

Специальным призом жюри был отмечена американская кинокартина "Колумбус" режиссера Когонада.

Приз зрительских симпатий получила российская кинолента "Карп отмороженный" режиссера Владимира Котта.

Члены жюри FIPRESCI (Международная федерация кинокритики и кинопрессы) также вручили специальный призы за лучший полнометражный и короткометражный фильмы. Их получили кинолента "Король" (Чили, Франция) и "1 килограмм" (Республика Корея).

Специальный приз жюри NETPAC (Объединение по продвижению азиатского кино) получил российский фильм "Близкие" режиссера Ксении Зуевой. Особого упоминания и жюри NETPAC удостоен китайский фильм "Пластиковый Китай".

Специальный приз Юла Бриннера получили актеры Диана Антосяк и Эрик Халявко-Гришин за работу в киноленте "Что-то не так с родителями" (Россия).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]