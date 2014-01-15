Жителей Владивостока напугала подозрительная мультиварка

В субботу вечером во Владивостоке из-за подозрительной мультиварки была оцеплена площадь Семеновская.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, на площади Семеновской поздно вечером было выставлено оцепление и прекращено движение маршрутных автобусов. Причиной случившегося стала мультиварка со звуковым таймером, стоящая на остановке. Также из-за подозрительной находки были вызваны сотрудники МЧС и УФСБ, они обследовали издающую звуковые сигналы мультиварку.

По уточненой информации, от паблика инстаграм vl_crime, прибывшие взрывотехники уничтожили мультиварку на месте при помощи гидроразрушителя. После чего движение было полностью открыто.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]