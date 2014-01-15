Жителей Владивостока напугала подозрительная мультиварка
В субботу вечером во Владивостоке из-за подозрительной мультиварки была оцеплена площадь Семеновская.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, на площади Семеновской поздно вечером было выставлено оцепление и прекращено движение маршрутных автобусов. Причиной случившегося стала мультиварка со звуковым таймером, стоящая на остановке. Также из-за подозрительной находки были вызваны сотрудники МЧС и УФСБ, они обследовали издающую звуковые сигналы мультиварку.
По уточненой информации, от паблика инстаграм vl_crime, прибывшие взрывотехники уничтожили мультиварку на месте при помощи гидроразрушителя. После чего движение было полностью открыто.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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