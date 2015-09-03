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34 проекта с общей суммой инвестиций 1,2 трлн рублей презентованы на ВЭФ-2017

34 проекта с общей суммой инвестиций 1,2 трлн рублей презентованы на ВЭФ-2017

Фото: forumvostok.ru

34 инвестиционных проекта с общей суммой инвестиций более 1,2 трлн рублей презентованы на III Восточном экономическом форуме во Владивостоке. 

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития, на форуме были представлены проекты в сфере транспорта и логистики, в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, в области рыболовства, в сфере химии и нефтехимии, добычи и переработки полезных ископаемых, в области производства строительных материалов, а также инвестиционные проекты в сфере здравоохранения.

Всего в рамках процедуры отбора для участия в Восточном экономическом форуме поступили 148 проектов с общим объемом инвестиций 2,4 трлн рублей.

По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, в ходе отбора предпочтение было отдано наиболее значимым проектам, находящимся в высокой степени готовности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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