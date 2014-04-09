В Приморье ищут двух пропавших девушек
В Приморье идет поиск двух пропавших девушек 13 и 14 лет. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на инстаграм primpoisk25 , две девушки ушли из дома в пгт Ярославский 14 сентября около 16.00 и до сих пор об их местонахождении ничего не известно.
Пустовойтова Яна, 2004 г.р.
Приметы: рост около 170 см., худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые, прическа «каре».
Была одета: штаны спортивные серо-голубые, жилетка спортивная черно-синяя, кроссовки черные.
Тулякова Диана, 2003 г.р.
Приметы: рост 170-175 см., худощавого телосложения, волосы черные до плеч прямые, глаза зеленые.
Была одета: ветровка черного цвета, штаны леопардового цвета, тапочки голубого цвета.
Предположительно, девушки могут находиться во Владивостоке. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении девушек,
просят позвонить по телефонам: 8 (42347) 21-2-02, 28-2-02 или 02, 8 914 721 22 32 – волонтеры.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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