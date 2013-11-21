Распитие спиртного в компании на базе отдыха отправило жителя Уссурийска на больничную койку

В Уссурийске полицейские задержали молодого мужчину по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью 49-летнему местному жителю.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК, полицейский получили сообщение от врачей городской больницы о том, что к ним обратился 49-летний мужчина, которому диагностировали перелом затылочной кости и сотрясение головного мозга.

Как установили полицейские, вечером на одной из баз отдыха Уссурийского городского округа пострадавший выпивал в компании нескольких человек. Между мужчинами возник конфликт, и один из них ударил своего оппонента по голове стеклянной бутылкой.

По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью инспекторы патрульно-постовой службы задержали 30-летнего местного жителя.

Мужчина доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]