Мотоциклист погиб в столкновении с автомобилем в Находке

В ночь на воскресенье, 17 сентября, в Находке произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на инстаграм dps_vl, ДТП с участием мотоциклиста и автомобиля Nissan Cefiro произошло в Находке. Водитель мотоцикла выскочил из-под знака "Кирпич" и столкнулся с Nissan Cefiro. На место были вызваны врачи скорой помощи, но они уже ничем не смогли помочь пострадавшему - в результате сильного удара мотоциклист погиб. Автомобиль Nissan Cefiro в свою очередь получил сильные повреждения.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]