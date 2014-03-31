Мотоциклист погиб в столкновении с автомобилем в Находке
В ночь на воскресенье, 17 сентября, в Находке произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на инстаграм dps_vl, ДТП с участием мотоциклиста и автомобиля Nissan Cefiro произошло в Находке. Водитель мотоцикла выскочил из-под знака "Кирпич" и столкнулся с Nissan Cefiro. На место были вызваны врачи скорой помощи, но они уже ничем не смогли помочь пострадавшему - в результате сильного удара мотоциклист погиб. Автомобиль Nissan Cefiro в свою очередь получил сильные повреждения.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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