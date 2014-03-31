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Мотоциклист погиб в столкновении с автомобилем в Находке

Мотоциклист погиб в столкновении с автомобилем в Находке

В ночь на воскресенье, 17 сентября, в Находке произошло ДТП  со смертельным исходом.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на инстаграм dps_vl, ДТП с участием мотоциклиста и автомобиля  Nissan Cefiro произошло в Находке. Водитель мотоцикла выскочил из-под знака "Кирпич" и столкнулся с  Nissan Cefiro. На место были вызваны врачи скорой помощи, но они уже ничем не смогли помочь пострадавшему - в результате сильного удара мотоциклист погиб. Автомобиль  Nissan Cefiro в свою очередь получил сильные повреждения. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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