В Приморье трое работников железной дороги украли и продали рельс

На станции Лучегорск транспортные полицейские задержали троих местных жителей 26, 31 и 39 лет, которые распилили и вывезли в пункт приема металла 25-метровый железнодорожный рельс.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, двое подозреваемых являются действующими работниками путевого хозяйства, а их товарищ ранее был работником дистанции пути.

Со слов одного из участников группы, рельс они вывезли на арендованной машине и продали за 18 тысяч рублей. Деньги использовали на личные нужды.

Сейчас в отношении одного из подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В отношении остальных участников группы проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]