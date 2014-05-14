Транспортные полицейский задержали во Владивостоке наркодилеров

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте пресекли деятельность группы лиц, организовавшей поставку и сбыт синтетического наркотика на территории Приморского края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, полицейские задержали 37- и 40-летних жителей Приморского края, которые расфасовывали наркотическое вещество на разовые дозы в одной гостиниц Владивостока. Потом они через Интернет и тайники сбывали наркотики на территории города.

По месту жительства фигурантов стражи порядка изъяли аптечные весы, мелкие фасовочные пакеты, а также сотовые телефоны с сим-картами и деньги. Всего из незаконного оборота было изъято порядка 900 граммов синтетического наркотика.

Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. Обвиняемые находятся под стражей. Проводится расследование.

Фото - пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]