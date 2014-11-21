Пропавшие в Приморье девушки найдены живыми

Пропавшие в Приморье Пустовойтова Яна и Тулякова Диана найдены живыми, их задержали полицейские в Черниговском районе.

Напомним, в Приморье разыскивали двух пропавших девушек 13 и 14 лет. Они ушли из дома в пгт Ярославский 14 сентября около 16.00 и только в воскресенье стало известно о том, что их задержали сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего не уточняются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]