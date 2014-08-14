Мужчина упал с большой высоты в шахту строящегося дома во Владивостоке

Мужчина трагически погиб во Владивостоке.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на инстаграм vl_crime, в строящемся доме на ул. Ватутина мужчина упал с большой высоты в шахту. Спасти жизнь пострадавшему не удалось, человек скончался на месте происшествия.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]