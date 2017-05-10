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Вчера, 21:27
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Сильные дожди ожидаются в Приморье на следующей неделе

Сильные дожди ожидаются в Приморье на следующей неделе

В понедельник, по последним расчётам синоптиков, над акваторией Японского моря вдоль западных границ Японии будет смещаться тайфун «Талим», который окажет влияние на погоду восточной половины Приморья. Ожидаются дожди различной интенсивности, на восточном побережье возможны сильные дожди, усилится ветер. Фон ночных температур +10…+15°C, местами +3…+8°C. Днём воздух будет прогреваться до +21…+27°C, на восточном побережье до +16…+20°C.

Ночью 19 сентября тайфун сместится в акваторию Охотского моря и его влияние на Приморский край ослабнет, лишь местами по северу края сохранятся небольшие дожди. Фон ночных температур в пределах +7…+16°C. Днём дожди прекратятся, жителей края ожидает солнечная и тёплая погода, температурный фон повысится на 2–4 градуса. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет.

Во Владивостоке в первой половине предстоящей недели осадков не ожидается. Ночная температура воздуха +14…+17°C, днем по-летнему тепло, +21…+24°C.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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