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Хидеюки Фудзино стал победителем дрифт-битвы Asia Pacific D1 Primring GP 2017

Хидеюки Фудзино стал победителем дрифт-битвы Asia Pacific D1 Primring GP 2017

Фото: newsvl.ru

Финальный день дрифт-битвы Asia Pacific D1 PrimRing GP 2017 прошел в воскресенье, 17 сентября, на площадке ТРК «Примринг» в пригороде Владивостока. Международные соревнования уже в четвертый раз проходили на приморской трассе при участии пилотов из России, Японии, Таиланда и Китая, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl.ru. Первое место завоевал Хидеюки Фудзино, на втором месте - Дамир Идиятулин. Бронзу завоевал Масато Кавабата.

Хидеюки Фудзино стал победителем дрифт-битвы Asia Pacific D1 Primring GP 2017
Хидеюки Фудзино стал победителем дрифт-битвы Asia Pacific D1 Primring GP 2017
Хидеюки Фудзино стал победителем дрифт-битвы Asia Pacific D1 Primring GP 2017
Хидеюки Фудзино стал победителем дрифт-битвы Asia Pacific D1 Primring GP 2017
Хидеюки Фудзино стал победителем дрифт-битвы Asia Pacific D1 Primring GP 2017
Хидеюки Фудзино стал победителем дрифт-битвы Asia Pacific D1 Primring GP 2017
Хидеюки Фудзино стал победителем дрифт-битвы Asia Pacific D1 Primring GP 2017
Хидеюки Фудзино стал победителем дрифт-битвы Asia Pacific D1 Primring GP 2017
Хидеюки Фудзино стал победителем дрифт-битвы Asia Pacific D1 Primring GP 2017

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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