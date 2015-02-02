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Вчера, 21:44
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«Адмирал» проиграл в овертайме «Витязю»

«Адмирал» проиграл в овертайме «Витязю»

Фото: newsvl.ru

Матч между «Адмиралом» и «Витязем» прошел в воскресенье. «Моряки», выигрывая по ходу матча с преимуществом в две шайбы, отдали инициативу. Гости сумели сравнять счет, а в овертайме забили победный гол. В итоге «Витязь» одержал победу со счетом 4:3, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на vl.ru.

Счет в игре был открыт уже на второй минуте матча. Точный бросок на счету Вадима Краснослободцева. Нападающий отличился во втором матче подряд. Ближе к середине периода Виктор Александров после отличного паса Ткачева удвоил преимущество «Адмирала».

В начале второго периода Максим Афиногенов вернул «Витязь» в игру, а затем Алексей Макеев сравнял счет.

В начале третьего периода Даниил Курашов сумел вновь вывести «Адмирал» вперед, но этого гола для победы не хватило. За две минуты до конца матча гости сравняли счет, а в овертайме забросили победную шайбу. Автор гола Никлас Бурстрем.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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