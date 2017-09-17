Хабаровские полицейские-взяточники отправятся на принудительные работы в Приморье
Бывшие сотрудники ДПС, которые попались на взятках в районе моста через Амур, поедут в Уссурийск на принудительные работы.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, впервые в судебной практике Хабаровска уклоняющиеся от присужденных штрафов будут трудиться в закрытом учреждении. Это участники нашумевшей истории. Когда сотрудники ГИБДД брали взятки с водителей, в основном с дальнобойщиков, в районе моста через Амур. Те самые, что предлагали водителям - нарушителям положить купюры в брошюру правил дорожного движения и натирали полосатый жезл вырученными деньгами, чтобы привлечь новые. Действия группы из пятнадцати инспекторов ДПС были записаны на видеокамеру. Что и послужило поводом для их задержания. Часть нарушителей закона отправились за решетку, а двое отделались штрафом в десятикратном размере от суммы взятки. Эта пара экс-полицейских от уплаты уклонялась, поэтому прокуратура Хабаровска назначила им наказание в виде принудительных работ в специальном центре Усссурийска.
Виктория Зажигаева, старший помощник прокурора Центрального района г. Хабаровска: "Они будут привлечены к общественному труду. Из их заработка будет удерживаться с одного пять процентов, с другого - десять процентов в доход государства. То есть это обособленное учреждение чуть менее строгое, чем тюремные исправительные центры".
Ранее такие судебные решения не выносились, так как в регионе нет соотвествующих исправительных центров. В Уссурийск, на место исполнения наказания осужденные направятся за счёт госбюджета.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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