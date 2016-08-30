На территории Приморского океанариума расплодились змеи

Знаки «Осторожно, змеи» расставлены практически по всей территории океанариума. Но, по словам сотрудников, на них мало кто обращает внимание. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу океанариума.

«А между тем на полуострове Житкова, где расположен океанариум, действительно живут рептилии, - говорит начальник отдела обслуживания территории Аркадий Безделев. – Здесь много поросших кустарником травянистых неудобий и хорошо прогреваемых каменистых откосов. Змеям здесь очень хорошо живется. А люди взбираются на камни ради удачных фото, устраивают на газонах пикники. Если обращаешь их внимание на предупреждающие знаки, удивляются: неужели здесь действительно есть змеи?».

Сотрудники уносят отдельных особенно распоясавшихся рептилий подальше: пусть укус щитомордника и не смертельно ядовитый, но приятных ощущений не добавит. Гостям океанариума стоит относиться к предупреждающим знакам серьезно!

Сейчас холоднокровные неактивны, но выползают погреться на солнышке. Если человек случайно наступит на рептилию, она обязательно будет защищаться.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]