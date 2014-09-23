Тайфун Talim будет оказывать влияние на погоду в Приморье днем 18 и ночью 19 сентября
В настоящий момент внимание дальневосточных синоптиков приковано к тайфуну TALIM. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромет, днем 18 сентября тайфун подойдет к западному побережью острова Хоккайдо, в ночь на 19 сентября - к проливу Лаперуза. Днем во вторник он выйдет в центральную часть Охотского моря и будет медленно затухать над его акваторией. Но пока вихрь относится к категории суперфайфунов, и на своем пути будет вызывать сильные ливни и ураганный ветер.
Расчеты показывают, что тайфун в сторону Приморского края не свернет. Приморье окажется в его западной периферии. Из российских территорий основной удар примет Сахалин. На погоду Приморского края влияние тайфуна скажется днем 18 и ночью 19 сентября: на востоке края пройдут дожди, местами сильные. На восточном побережье усилится ветер.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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