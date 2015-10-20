В Приморье задержаны «медовые» воры

В Пограничном районе в полицию обратился 39-летний житель села Яковлевка. Мужчина рассказал, что неизвестные приехали на принадлежащую ему пасеку в селе Бойком. Злоумышленники нанесли потерпевшему побои и, похитив три 40-литровых фляги с медом, скрылись.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили потерпевшего, осмотрели место происшествия, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Ориентировка с приметами злоумышленников была передана наружным нарядам полиции. В результате подозреваемые были задержаны. Трое местных жителей в возрасте 20, 25 и 28 лет доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания.

Против них возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом. Подозреваемые заключены под стражу. Полицейские проверяют их на причастность к ранее совершенным преступлениям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]