Приморский ремонтник-мошенник отправится в колонию
Артемовский городской суд признал 38-летнего местного жителя виновным в совершении серии имущественных преступлений.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД По ПК, ранее в городской отдел полиции с заявлением обратился гражданин. ОН рассказал, что стал жертвой мошенника.
Потерпевший прочитал на одном из интернет-сайтов объявление о ремонте бытовой техники, позвонил по указанному номеру телефона и вызвал мастера на дом. Приехавший на вызов мужчина представился специалистом по ремонту техники, взял 10 тысяч рублей на приобретение запасных частей и скрылся. Потерпевший обратился за помощью в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Житель Артема был задержан, и в полиции во всем признался.
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления: в 2016 году был осужден к условной мере наказания за мошенничество и присвоение чужого имущества.
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество), доказана причастность фигуранта к пяти эпизодам противоправной деятельности.
Приговором Артемовского городского суда подсудимому назначено 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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