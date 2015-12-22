Приморский ремонтник-мошенник отправится в колонию

Артемовский городской суд признал 38-летнего местного жителя виновным в совершении серии имущественных преступлений.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД По ПК, ранее в городской отдел полиции с заявлением обратился гражданин. ОН рассказал, что стал жертвой мошенника.

Потерпевший прочитал на одном из интернет-сайтов объявление о ремонте бытовой техники, позвонил по указанному номеру телефона и вызвал мастера на дом. Приехавший на вызов мужчина представился специалистом по ремонту техники, взял 10 тысяч рублей на приобретение запасных частей и скрылся. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Житель Артема был задержан, и в полиции во всем признался.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления: в 2016 году был осужден к условной мере наказания за мошенничество и присвоение чужого имущества.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество), доказана причастность фигуранта к пяти эпизодам противоправной деятельности.

Приговором Артемовского городского суда подсудимому назначено 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]