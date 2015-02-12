Сколько тратили дальневосточники на летние путешествия по России и за границей, попытались выяснить аналитики портала "Яндекс".

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу компании "Яндекс.Деньги", этим летом дальневосточники стали чаще тратиться на путешествия — число таких платежей увеличилось на 29% по сравнению с июнем-августом 2016 года. Расходы туристов из ДФО в целом также подросли — на 5%.

Похоже, минувшим летом жители Дальнего Востока путешествовали на поездах чаще, чем на самолетах. Так, по сравнению с летними месяцами прошлого года число покупок железнодорожных билетов выросло почти в 2 раза, а средний чек — с 5290 до 5620 рублей. Спрос на авиабилеты возрос не так сильно — число покупок увеличилось всего на 10%, а средний чек даже сократился с 12 200 до 10 300 рублей.

Зато на гостиницах и санаториях люди не экономят. Этим летом их средний чек за бронирование номеров составил 2700 рублей. В июне-августе 2016 года эта цифра была заметно меньше — 2000 рублей.

В отпусках жители ДФО не ограничивают себя и в тратах на экскурсии и развлечения. За минувшие летние месяцы число платежей в этой категории выросло примерно на 20% по сравнению с таким же периодом 2016 года. Увеличился также средний чек любителей музеев, выставок и других достопримечательностей — с 2150 до 3130 рублей.

Ранее Яндекс.Деньги проанализировали, в каких странах отдыхали россияне этим летом и где больше всего тратили на еду, товары и другие покупки. Самые популярные направления у российских туристов — Турция, Россия, Беларусь, Украина и Испания. В каждой из стран люди тратили деньги по-разному. Так, больше всего в среднем за раз расходовали те, кто проводил отпуск в Германии и Таиланде, — 5480 и 4600 рублей соответственно. Самые маленькие средние чеки были у путешественников, которые отдыхали в Украине (1280 рублей) и России (890 рублей).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]