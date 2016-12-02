Представители 50 стран посетят Приморье в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Стало известно, какие страны примут участие в региональной программе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Приморском крае. В список участников вошло 100 представителей от 50 стран.
Как рассказали "Вестям: Приморье" в департаменте по делам молодежи Приморья, больше всего участников заявлено от Аргентины, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Панамы, Польши и Республики Молдова.
«Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы впечатления от Приморского края остались самые положительные, - подчеркнул директор департамента Александр Кайданович. - Программа, которую мы разработали для гостей, охватывает разные направления: это экскурсии, дискуссии, а также встречи с молодежью».
Напомним, столица Приморья - Владивосток - вошла в тройку городов-лидеров по количеству заявок от иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Желание посетить город в рамках региональной программы выразили более 700 человек из 60 стран.
Напомним, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября 2017 в городе Сочи. Участниками станут более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет.
Праздник мирового молодежного сообщества объединит молодых лидеров в различных сферах: представителей НКО, молодежи, достигшей успехов в науке, творчестве, спорте, педагогике, IT, политике, лучших представителей студенчества, соотечественников и иностранцев, интересующихся российской культурой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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