«Вести: Приморье. События недели»: Итоги выборов и ВЭФ, развитие сельскохозяйственного приморского рынка и большекаменский мичуринец.

Программа "Вести: Приморье. События недели"

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"Вести: Приморье. События недели" - это еженедельное телеобозрение ГТРК "Владивосток".

Выходит в эфир с апреля 2004 года. Сосредоточить внимание телезрителей на самых важных подробностях жизни Приморья, сделать все новости интересными и полезными — с такой целью каждое воскресенье в 11.20 выходит в эфир программа "Вести: Приморье. События недели".

Ведущий — Сергей Землянский.