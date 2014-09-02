Военные на учениях в Приморье устранят последствия условной утечки аммиака

Тактико-специальное учение по ликвидации последствий ЧС с военнослужащими соединения войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО) в понедельник началось в Приморье, в нем участвуют более 500 человек. Во время учения военнослужащим, в частности, предстоит устранить последствия условной утечки аммиака, сообщает пресс-служба ВВО, передает "Вести: Приморье".

"Кульминацией учения станет выполнение задач по ликвидации последствий химической атаки условного противника. При розыгрыше динамической части учения условным незаконным вооруженным формированием при отступлении будет произведен условный подрыв завода по производству аммиака, с целью обеспечить утечку химического вещества. Военнослужащие выполнят мероприятия по контролю за РХБ обстановкой, организации поисково- спасательных работ и безопасной эвакуации условно пострадавших от воздействия опасного газа", - говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения войск РХБ защиты проведут наземную разведку местности с помощью разведывательных химических машин РХМ-6 и возьмут пробы грунта, чтобы провести дозиметрический и химический контроль. Также военнослужащие проведут учебную дезактивацию источников радиационной и химической опасности, обработают военную технику и обеззаразят местность с помощью специальных тепловых машин ТМС-65У.

В свою очередь аэрозольные подразделения, используя дымовые машины ТДА-3, установят дымовые завесы, чтобы прикрыть технику и личный состав. Всего к учению привлечено более 500 человек, задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]