Двое водителей устроили гонки на одной из центральных улиц Владивостока

В самом центре Владивостока, около стадиона "Динамо", двое водителей решили погонять на больших скоростях, что едва не привело к трагедии. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, Toyota Crown М767КТ 125 и Toyota Soarer К453МО 125 не снизили скорость перед пешеходным переходом, по которму шли люди. Водитель другой машины, стоящей перед "зеброй" посигналил, чтобы привлечь внимание людей к опасности. К счастью, никто не пострадал.

Позднее гонщики были остановлены сотрудниками полиции, в отношении нарушителей составлены административные протоколы.

ВИДЕО находится ссылке

Публикация от newsbox24.tv (@newsbox24.tv) Сен 17 2017 в 6:48 PDT

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]