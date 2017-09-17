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Двое водителей устроили гонки на одной из центральных улиц Владивостока

Двое водителей устроили гонки на одной из центральных улиц Владивостока

Фото: Newsbox24.tv

В самом центре Владивостока, около стадиона "Динамо", двое водителей решили погонять на больших скоростях, что едва не привело к трагедии. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, Toyota Crown М767КТ 125 и Toyota Soarer К453МО 125 не снизили скорость перед пешеходным переходом, по которму шли люди. Водитель другой машины, стоящей перед "зеброй" посигналил, чтобы привлечь внимание людей к опасности. К счастью, никто не пострадал.

Позднее гонщики были остановлены сотрудниками полиции, в отношении нарушителей составлены административные протоколы.

ВИДЕО находится ссылке


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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