Четыре призовых места завоевала компания "Ратимир" в конкурсе "Лучший товар года". Видеорепортаж Максима Каленника
На сельскохозяйственной ярмарке «Приморские продукты питания» подвели итоги конкурса «Лучший товар Приморья». Производитель колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и деликатесов - компания «Ратимир» - завоевала сразу четыре призовых места. Какие товары жюри признало лучшими в крае?
У прилавков на центральной площади в эти дни было не протолкнуться. Сотни приморских производителей стали участниками краевой ярмарки. Среди них – лидер мясной отрасли на Дальнем Востоке компания «Ратимир». Для покупателей они приготовили свои хиты, уже полюбившиеся приморцам колбасы и деликатесы.
Роман Исламов, промоутер компании «Ратимир»: Большой популярностью пользуется «Краковская» и ветчина «Славянская». Это натуральное мясо - говядина и свинина высших сортов, добавляются специи. Поэтому очень вкусно и ароматно.
Эти дни на ярмарке для «Ратимир» были богаты на награды. Сразу четыре вида продукции компании получили звание «Лучший товар Приморья».
Более того в рамках конкурса на выставке профессиональное жюри присудило Гран-при колбасе "Краковская" и ветчине "Славянская", отметило золотой медалью блинчики «Ратимир» с ветчиной и сыром и оценило новинку компании – колбаски для жарки "Чевапчичи".
Юрий Ляшко, ведущий технолог компании «Ратимир»: "Мы ежегодно принимаем участие в продовольственных выставках. Очень важен подход к технологии производства и мы используем сырье с собственного свинокомплекса в Спасском районе".
Между тем, продукция «Ратимир», которая так полюбилась жителям Дальнего Востока, выходит на международный рынок. Первые партии титулованной "Краковской" и "Молочной" уже поступили в Японию.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
10.08.2017 Приморские производители вырвались на международный рынок
-
07.04.2017 Во Владивостоке подвели итоги XIII краевой Бизнес-Премии
-
03.02.2017 Компания «Ратимир» воплотила в жизнь самые заветные мечты приморских детей
-
21.12.2016 Компания «Дорико» подвела итоги конкурса «Лучший дизайнер года»
-
09.09.2016 XX выставка-ярмарка приморских продуктов определила лучшую продукцию среди участников
-
06.06.2015 Жители Приморья выберут самую вкусную колбасу
Добавить комментарий