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Четыре призовых места завоевала компания "Ратимир" в конкурсе "Лучший товар года". Видеорепортаж Максима Каленника

На сельскохозяйственной ярмарке «Приморские продукты питания» подвели итоги конкурса «Лучший товар Приморья». Производитель колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и деликатесов - компания «Ратимир» - завоевала сразу четыре призовых места. Какие товары жюри признало лучшими в крае?

У прилавков на центральной площади в эти дни было не протолкнуться. Сотни приморских производителей стали участниками краевой ярмарки. Среди них – лидер мясной отрасли на Дальнем Востоке компания «Ратимир». Для покупателей они приготовили свои хиты, уже полюбившиеся приморцам колбасы и деликатесы.

Роман Исламов, промоутер компании «Ратимир»: Большой популярностью пользуется «Краковская» и ветчина «Славянская». Это натуральное мясо - говядина и свинина высших сортов, добавляются специи. Поэтому очень вкусно и ароматно.

Эти дни на ярмарке для «Ратимир» были богаты на награды. Сразу четыре вида продукции компании получили звание «Лучший товар Приморья».

Более того в рамках конкурса на выставке профессиональное жюри присудило Гран-при колбасе "Краковская" и ветчине "Славянская", отметило золотой медалью блинчики «Ратимир» с ветчиной и сыром и оценило новинку компании – колбаски для жарки "Чевапчичи".

Юрий Ляшко, ведущий технолог компании «Ратимир»: "Мы ежегодно принимаем участие в продовольственных выставках. Очень важен подход к технологии производства и мы используем сырье с собственного свинокомплекса в Спасском районе".

Между тем, продукция «Ратимир», которая так полюбилась жителям Дальнего Востока, выходит на международный рынок. Первые партии титулованной "Краковской" и "Молочной" уже поступили в Японию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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